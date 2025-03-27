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Зеленский заявил, что россияне — динозавры и хотят его съесть

Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.

«Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним (Путиным. — «Газета.Ru») говорить», — заявил Зеленский.

Незадолго до этого украинский президент заявлял, что готов к переговорам с Путиным, отмечая, что «не боится никакого формата переговоров».

Как сообщали «Известия» со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, в Штатах понимают, что Зеленский не готов к проведению мирных переговоров. При этом он считает, что даже если глава Украины их решил отложить «на потом», время уже не на его стороне.

Зеленский часто в резкой форме высказывается в сторону России и ее граждан. Так, украинский лидер признался, что ненависть к русским заставляет его «держаться» во время конфликта на Украине. Он также назвал Путина «лжецом» и добавил, что никогда не признает российский статус Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на финансирование со стороны Европы, чтобы укрепить ВСУ. О чем еще говорил украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Россия планирует новое крупное наступление на Украине.

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