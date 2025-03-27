Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Я не боюсь никакого формата переговоров. Это Путин не готов к прямым переговорам с нами», — отметил Зеленский.

В январе Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По его словам, способ отмены указа есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины. Путин обратил внимание на то, что при желании любой юридический вопрос можно закрыть, однако Москва не видит такого желания. Будущие переговоры России с Украиной без отмены указа Зеленского будут нелегитимными, подчеркнул глава государства.

Как сообщали «Известия» со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, в Штатах понимают, что Зеленский не готов к проведению мирных переговоров. При этом он считает, что даже если глава Украины их решил отложить «на потом», время уже не на его стороне.

Ранее Зеленский рассказал, каким образом Трамп может завершить конфликт за 24 часа.