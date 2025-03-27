Зеленский заявил, что Россия планирует новое крупное наступление на Украину

Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области. Такие опасения высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

«Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — заявил украинский лидер.

По мнению Зеленского, Москва якобы выигрывает время в ходе переговоров. Как считает украинский политик, новое наступление российской армии может произойти весной 2025 года.

Зеленский также считает, что в настоящее время идет накопление российскими военными ресурсов. По его словам, Россия якобы намеревалась предпринять аналогичное наступление летом 2024 года. Политик объяснил этим утверждением операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

До этого Зеленский признался, что ненависть к русским заставляет его «держаться» во время конфликта на Украине. Он назвал президента России Владимира Путина «лжецом» и добавил, что никогда не признает российский статус Крыма, а также республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на финансирование со стороны Европы, чтобы укрепить Вооруженные силы Украины. О чем еще говорил украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.