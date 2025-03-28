Путин заявил об агрессивном отношении Великобритании к РФ

Путин: Великобритания ведет себя агрессивно по отношению к РФ, но ее армия мала

Великобритания ведет себя агрессивно по отношению к России, но ее экономика занимает 9–10-е место в мире, а армия не отличается многочисленностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Я не говорю про Великобританию. Они все наскакивают на нас, ведут себя агрессивно. Но их экономика находится, по-моему, на 9-м или на 10-м месте в мире», — сказал глава государства, общаясь с моряками атомной подлодки «Архангельск».

По его словам, у Британии малая численность армии — всего 179–180 тысяч военных.

«Вот и все Вооруженные силы Великобритании», — отметил он.

22 марта портал Unherd написал, что Великобритания не располагает необходимым количеством ресурсов для предоставления Украине военной помощи в обещанном премьер-министром Киром Стармером объеме. В статье отмечается, что энтузиазм Стармера всегда не соответствовал реалистичным заявлениям британских военных чиновников о том, что армия Соединенного Королевства недостаточно многочисленна, чтобы «играть хоть какую-либо миротворческую роль» на Украине. Автор пишет, что Британия сейчас не обладает возможностью эффективного применения своих военных ресурсов ни на воде, ни в воздухе.

До этого газета The Times писала, что Великобритания без устойчивой поддержки со стороны США вряд ли сможет отправить значительный контингент миротворцев на Украину. Без соответствующей командной структуры, отмечает издание, «развертывание бронетанковой бригады в течение многих лет будет истощать до предела крошечную армию Великобритании, насчитывающую 70 000 человек». Кроме того, такой вопрос касательно армии Британии, как нехватка артиллерии в войсках, также вызывает серьезные опасения, отмечается в статье.

Ранее Стармер назвал появление европейских войск на Украине «сигналом Путину».