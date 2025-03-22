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Британского премьера уличили в нереалистичных обещаниях военной помощи Киеву

Unherd: Британия не в состоянии предоставить Киеву обещанную Стармером помощь
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Leon Neal/Reuters

Великобритания не располагает необходимым количеством ресурсов для предоставления Украине военной помощи в обещанном премьер-министром Киром Стармером объеме. Об этом пишет британский портал Unherd.

В статье отмечается, что энтузиазм Стармера всегда не соответствовал реалистичным заявлениям британских военных чиновников о том, что армия Соединенного Королевства недостаточно многочисленна, чтобы «играть хоть какую-либо миротворческую роль» на Украине.

Автор пишет, что Британия сейчас не обладает возможностью эффективного применения своих военных ресурсов ни на воде, ни в воздухе. Несмотря на то, что Североатлантический альянс всегда делал ставку на воздушную мощь, до сих пор неясно, имеет ли авиация стан НАТО шанс противостоять Воздушно-космическим силам РФ, указано в материале.

По данным издания, Королевский флот давно не является преимуществом Британии, поскольку техническое состояние британских кораблей оставляет желать лучшего.

Единственное, что может предложить Стармер, помимо громких обещаний, — это патрулирование неба над Украиной на самолетах, которых у Британии достаточно, считает автор.

13 марта Bloomberg сообщил, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Лондон и Париж рассчитывают на поддержку Пентагона по вопросу миротворцев на Украине, включая прикрытие с воздуха в случае угрозы. Инициатива премьера Британии предполагает, что миротворцы не будут размещены вдоль линии фронта на востоке Украины. Их задача — защита критической инфраструктуры, городов и портов, включая черноморские. Для контроля за соблюдением перемирия планируется задействовать беспилотники и спутниковые системы. Европейские силы получат поддержку авиации и флота, но исключат прямое участие США в наземных операциях.

Ранее на Украине посмеялись над миротворческим контингентом Европы.

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