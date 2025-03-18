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В Британии оценили военные возможности для отправки миротворцев на Украину

Times: Британия вряд ли способна отправить на Украину значительный контингент
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Kin Cheung/AP

Великобритания без устойчивой поддержки со стороны США вряд ли сможет отправить значительный контингент миротворцев на Украину. Об этом пишет британская газета The Times.

«Миротворческие силы, достойные этого названия, требуют командной структуры, которая связана с США», — говорится в сообщении издания.

Без соответствующей командной структуры, отмечает газета, «развертывание бронетанковой бригады в течение многих лет будет истощать до предела крошечную армию Великобритании, насчитывающую 70 000 человек».

Кроме того, такой вопрос касательно армии Британии, как нехватка артиллерии в войсках также вызывает серьезные опасения, пишет Times. Также издание обеспокоено вопросом финансового обеспечения потенциального миротворческого контингента на Украине. По оценке Times, даже ограниченное британское развертывание, вероятно, будет стоить два миллиарда фунтов стерлингов в год.

Отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на ранее прозвучавшие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.

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