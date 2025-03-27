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Стармер назвал появление европейских войск на Украине «сигналом Путину»

Премьер Стармер: размещение европейских сил на Украине будет сигналом Путину
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French Army/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что возможное размещение европейских военных на территории Украины в том или ином виде будет сигналом для российского лидера Владимира Путина. Его слова с пресс-конференции приводит газета The Guardian.

Отвечая на вопрос журналиста о роли европейских войск, которые могут быть размещены на территории республики, Стармер заявил, что они будут опираться на «мощь» ВСУ и станут силой сдерживания, которая пошлет сигнал президенту России «о том, что это сделка, которая будет защищаться».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы МИД некоторых стран — союзниц Украины подготовят план наблюдения за соблюдением перемирия, которое может быть установлено по итогам консультаций с Москвой и Киевом. По его словам, в течение трех недель будет разработано предложение «по наблюдению за соблюдением прочного режима прекращения огня».

Ранее Стармер заявил, что Европа «мобилизуется» ради Украины.

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