Путин отметил необходимость осознания украинским народом текущих событий

Путин: к народу Украины должно прийти осознание того, что сейчас происходит

Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости

«Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа», — сказал глава государства, общаясь с моряками атомной подлодки «Архангельск».

На этой встрече Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Он отметил, что такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения. В этом случае Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом, добавил лидер страны.

До этого Путин заявил, что власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Президент отметил, что в связи с этим нет никакой возможности заключать с нынешним режимом в Киеве какие-либо договоренности, чтобы они при этом являлись легитимными и признаваемыми по всему миру.

Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.