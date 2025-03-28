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Путин отметил необходимость осознания украинским народом текущих событий

Путин: к народу Украины должно прийти осознание того, что сейчас происходит
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости

«Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа», — сказал глава государства, общаясь с моряками атомной подлодки «Архангельск».

На этой встрече Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Он отметил, что такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения. В этом случае Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом, добавил лидер страны.

До этого Путин заявил, что власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Президент отметил, что в связи с этим нет никакой возможности заключать с нынешним режимом в Киеве какие-либо договоренности, чтобы они при этом являлись легитимными и признаваемыми по всему миру.

Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.

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