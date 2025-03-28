Путин встретился с юными участниками экспедиции к Северному полюсу

Президент России Владимир Путин провел встречу с детьми — участниками научно-просветительской экспедиции к Северному полюсу. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече Путин ознакомился с мастер-планами северных поселков и выступил на арктическом форуме, в том числе перед молодыми участниками экспедиций.

Также Путин заявил, что Российская Федерация планирует реализовать масштабный план развития Севморпути. Он рассказал, что в рамках него пополнится ледокольный флот, в том числе суда на атомной тяге, а для обкатки маршрутов запустят каботажные рейсы. Кроме того, сейчас модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры.

Накануне Путин дал старт первой отгрузке угля из порта под Мурманском.

Ранее эксперт предупредил, что у РФ в Арктике может появиться конкурент, несущий прямую угрозу ее экономическим интересам.