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Путин о масштабном плане развития Севморпути

Путин сообщил, что Россия пополняет ледокольный флот и строит инфраструктуру

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Алексей Никольский/РИА Новости

РФ реализует план по развитию Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании делового форума БРИКС, передает РИА Новости.

Глава государства рассказал, что в рамках этого плана пополняется ледокольный флот, в том числе суда на атомной тяге, а для обкатки маршрутов запущены каботажные рейсы. Кроме того, модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры.

Глава государства отметил, что также расширяются автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам.

Путин добавил, что, в свою очередь, международный транспортный коридор «Север — Юг» соединяет терминалы Персидского залива и порты РФ на севере.

Также президент России осмотрел возможности искусственного интеллекта в протезировании и распознавании лиц на выставке РФПИ на площадке форума БРИКС.

Ранее Путин заявил, что деятельность БРИКС не направлена против кого-либо.

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