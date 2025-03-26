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У РФ в Арктике может появиться конкурент, несущий прямую угрозу ее экономическим интересам

Шпунт: Канада может стать реальным конкурентом РФ в Арктике
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Пресс-служба акции «Чистая Арктика»

Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в интервью Ura.ru рассказал, что Канада может составить реальную конкуренцию РФ и ее Севморпути в Арктике.

По словам эксперта, Канада занимается разработкой Северно-Западного прохода — аналога Севморпути, и если к проекту присоединятся США, то борьба за новые транспортные маршруты будет нарастать.

«Интенсификация этого проекта несет прямую угрозу экономическим интересам России. Если Канада и США всерьез, подключив их немалые ресурсы, займутся этим проектом, у России возникнет абсолютно новый фронт для конкуренции», — подчеркнул Шпунт.

До этого председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил, что Северный морской путь — одна из самых перспективных транспортных артерий в мире, развитие которого оправдало себя полностью.

Он также отметил, что наличие настолько уникального транспортного узла — огромное конкурентное преимущество России, и его развитие окупило себя в полной мере.

Ранее Путин пригласил партнеров развивать коридор «Север-Юг» и Севморпуть.

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