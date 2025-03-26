Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карасин рассказал о процессе налаживания диалога с США

Карасин: РФ и США идут по пути налаживания диалога, хотя это нелегко
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия и США идут по пути налаживания диалога. Несмотря на то, что это нелегко, терпения и профессиональных навыков у стран хватит. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Мы (Россия и США. — «Газета.Ru») идем по пути налаживания конструктивного диалога. Это подтверждено и двумя президентами: и Владимиром Владимировичем Путиным, и (Дональдом) Трампом. Это нелегко делать, но, наверное, и терпения, и профессиональных навыков у обеих сторон хватит», — сказал Карасин.

Также он высказался о следующей встрече российской и американской делегаций. По словам Карасина, пока неизвестно, когда она состоится.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны достигли договоренностей по нескольким ключевым пунктам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность судоходства, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также будут досматривать суда.

Кроме того, США согласились оказать содействие РФ в доступе к мировым рынкам сельхозпродукции. В-третьих, стороны договорились о запрете на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и России на срок 30 дней с возможностью продления этого соглашения.

Кремль также выступил за поддержку третьих стран в реализации этих договоренностей и подтвердил намерение России продолжать работу над созданием «прочного мира».

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами