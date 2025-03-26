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Трамп заявил об успехах США в урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Трамп отметил успехи США в переговорах с РФ и Украиной по завершению конфликта
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Kevin Lamarque/Reuters

Вашингтон делает большие успехи в переговорах с Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Vince, пишет «Интерфакс».

«Мы добиваемся больших успехов на Ближнем Востоке, и мы добиваемся больших успехов с Россией и Украиной», — сказал американский лидер.

По его словам, он с оптимизмом смотрит в будущее и верит, что усилия Белого дома приведут к завершению украинского и ближневосточного конфликтов.

26 марта Bloomberg написал, что Трампу вскоре придется делать непростой выбор в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине: либо начать оказывать давление на Россию, либо пойти на «все более существенные» уступки Москве в переговорах.

Во вторник Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

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Переговоры о мире на Украине
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