Трампу рассказали о двух вариантах действий в ходе переговоров с Россией

Bloomberg: США могут начать давить на РФ или пойти на дальнейшие уступки Путину

Президенту США Дональду Трампу вскоре придется делать непростой выбор в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине: либо начать оказывать давление на Россию, либо пойти на «все более существенные» уступки Москве в переговорах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

«Лидеру США, возможно, придется сделать выбор: он может начать оказывать давление на Россию или пойти на все более существенные уступки Путину, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили европейские источники издания, Москва намерена продлить обсуждения и сузить рамки переговоров, чтобы заставить США уступить.

Трамп пообещал, что добьется скорейшего окончания войны на Украине, что является признаком его «мастерства как переговорщика», пишет Bloomberg.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.