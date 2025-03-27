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Зеленский объяснил, что ему нужно от Трампа

Зеленский сообщил, что хочет от Трампа, чтобы Киев был в сильной позиции
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться от главы Белого дома Дональда Трампа того, чтобы Киев находился в сильной позиции. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон, пишет РИА Новости.

«Что мне нужно от президента Трампа? <…> Для меня важно, чтобы Украина была в сильной позиции на этих переговорах», — отметил он.

Зеленский добавил, что Украине нужен «шанс закончить войну переговорами и не просто закончить».

Незадолго до этого Зеленский заявил, что на территории Украины необходимо разместить европейские войска, готовые к боевым действиям. По его словам, Киеву «не нужны силы поддержания мира».

Кроме того, американская газета The Washington Post писала, что между Трампом и Зеленским могут снова начаться разногласия на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В публикации подчеркивается, что планы украинского лидера и главы Белого дома относительно будущего Украины «часто противоположны». Зеленский хочет гарантий безопасности, заверений в независимом будущем и возвращения территорий. Трамп заявляет, что хочет скорейшего окончания конфликта, добавило издание.

Ранее на Западе сочли Зеленского «сумасшедшим» из-за одного решения по России.

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Переговоры о мире на Украине
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