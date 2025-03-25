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На Западе сочли Зеленского «сумасшедшим» из-за одного решения по России

Профессор Малинен счел Зеленского сумасшедшим из-за попыток ВСУ прорваться в РФ
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Brian Snyder/Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен счел украинского лидера Владимира Зеленского «сумасшедшим» из-за его приказа ВСУ пытаться прорваться на территорию России в Белгородскую область. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Зеленский сумасшедший. Просто представьте, вы видите полную катастрофу ВСУ в Курской области, а украинцы снова решают «попытать счастья» в Белгороде», — написал Малинен.

24 марта сообщалось, что российские военные помешали украинским войскам занять село Демидовка в Белгородской области и отбросили их в Сумскую область Украины. Telegram-канал «Два майора» пишет, что ВСУ сохраняют серьезные резервы на Белгородском направлении и намерены продолжать атаки на российский регион.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что находящиеся в Курской области солдаты ВСУ могут спастись, сдавшись в плен. Он подчеркнул, что право на жизнь будет гарантировано тем, кто примет капитуляцию. Остальных же ждет уничтожение, сказал депутат. Политик уточнил, что «шанс на спасение есть всегда».

Ранее Арестович раскрыл единственную гарантию безопасности Украины.

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