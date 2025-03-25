Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен счел украинского лидера Владимира Зеленского «сумасшедшим» из-за его приказа ВСУ пытаться прорваться на территорию России в Белгородскую область. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Зеленский сумасшедший. Просто представьте, вы видите полную катастрофу ВСУ в Курской области, а украинцы снова решают «попытать счастья» в Белгороде», — написал Малинен.

24 марта сообщалось, что российские военные помешали украинским войскам занять село Демидовка в Белгородской области и отбросили их в Сумскую область Украины. Telegram-канал «Два майора» пишет, что ВСУ сохраняют серьезные резервы на Белгородском направлении и намерены продолжать атаки на российский регион.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что находящиеся в Курской области солдаты ВСУ могут спастись, сдавшись в плен. Он подчеркнул, что право на жизнь будет гарантировано тем, кто примет капитуляцию. Остальных же ждет уничтожение, сказал депутат. Политик уточнил, что «шанс на спасение есть всегда».

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