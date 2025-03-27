В США предрекли новую ссору Трампа с Зеленским

WP: Трамп и Зеленский могут снова поссориться на фоне переговоров по Украине

Между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским могут снова начаться разногласия на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине. С такой оценкой мирного процесса выступила американская газета The Washington Post.

«Переговоры на этой неделе в Саудовской Аравии показывают, что разговор о том, как закончить войну в Украине, станет только сложнее — и рискует снова поставить двух лидеров на путь столкновения», - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, планы Зеленского и Трампа относительно будущего Украины «часто противоположны». Зеленский хочет гарантий безопасности, заверений в независимом будущем и возвращения территорий. Трамп заявляет, что хочет скорейшего окончания конфликта, пишет WP.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны, в частности, договорились о запрете использования коммерческих судов в военных целях и запрете на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней. США также согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции.

При этом в Кремле подчеркнули, что соглашения относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT.

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