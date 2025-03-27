Зеленский потребовал отправить на Украину готовых к войне европейских солдат

На территории Украины необходимо разместить европейские войска, готовые к боевым действиям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться. Нам не нужны силы поддержания мира», — сказал он.

Украинский лидер объяснил, что говорит о европейском воинском контингенте «на море, на земле и в небе».

Накануне аналогичное заявление сделал заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква. Он подчеркнул, что Украине нужны не миротворцы, а иностранные военные, способные вести боевые действия.

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе писало, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. В издании подчеркнули, что идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении. Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.