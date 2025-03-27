«Мотивация — ненависть к русским»: Зеленский рассказал, что помогает ему во время конфликта

Зеленский заявил, что ненависть к русским мотивирует его во время конфликта

Владимир Зеленский признался, что ненависть к русским заставляет его «держаться» во время конфликта на Украине. Он назвал президента Владимира Путина «лжецом» и добавил, что никогда не признает российский статус Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на финансирование со стороны Европы, чтобы укрепить ВСУ. О чем еще говорил украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Об отношении к России и русским

Журналисты поинтересовались у Зеленского, что заставляет его продолжать работу в условиях конфликта. Он ответил, что, во-первых, желает, чтобы «наши дети и внуки жили в свободном мире».

«Свободный мир на Украине, а не за его пределами, не в Европе <…> Мы все хотим жить там, где жили наши родители, где мы родились, где был построен наш дом. Вторая мотивация — ненависть к русским, которые убили так много украинских граждан. Я знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово. Но когда вы находитесь на войне <…> я вас уверяю, вы можете почувствовать эту ненависть», — заявил Владимир Зеленский.

Он назвал Украину своей землей и добавил, что хотел показать президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме «истинное лицо русских». По мнению Зеленского, россияне на самом деле не желают установления мира .

О Владимире Путине

Зеленский рассказал, что пытался довести до Трампа, что президент России якобы не хочет останавливать боевые действия.

«Я хотел доказать ему, что Путин не хочет останавливать войну. Поскольку он любит войну, он играет с ней, как ребенок с игрушкой. Его цель — уничтожить Украину как независимое государство, не дать ей стать свободной и выбирать ей альянсы. Путин — лжец. Он постоянно играет с войной. Но для нас это не игра, а трагедия», — подчеркнул украинский лидер.

Трамп же, по его мнению, заинтересован в скорейшем завершении конфликта.

«Но остановить эту войну — значит, остановить Путина <…> Некоторые дипломаты действительно пытались что-то исправить, но они допустили много ошибок, пытаясь сохранить с ним хорошие отношения, пытаясь создать атмосферу, способствующую переговорам. Но Путин есть Путин и останется им <…> Он отступает только перед лицом сильных мужчин. Вы должны быть сильными, чтобы заставить их прекратить войну», — отметил Зеленский.

Он добавил, что при личной встрече с Путиным без журналистов сказал бы ему «много чего» .

Об ожиданиях от Европы и США

Украине и ее союзникам предстоит много сделать в рамках укрепления армии и завершения конфликта, заявил Зеленский. Он объяснил, что поддерживает контакты с европейскими лидерами, а с президентом Франции Эммануэлем Макроном общается «практически каждый день» .

«Наши отношения выходят далеко за рамки тех, которые обычно объединяют двух президентов. О чем мы будем говорить? Конкретные темы. О том, как лучше поддержать Украину, о том, как увеличить производство наших дронов. Все наши союзники признают, что в этой области мы действовали быстро и очень продуктивно», — уточнил он.

По его словам, во время ближайших консультаций с европейскими союзниками Украина будет обсуждать вопрос отправки военных контингентов.

«Мы должны определить свои потребности, знать, кто готов ввести войска, какие именно, в каком количестве, куда их разместить? Сколько стран реально готовы это сделать? Это сложная и ответственная тема. Некоторые страны не имеют для этого возможностей. Другие готовы это сделать, но только с американскими гарантиями безопасности», — подчеркнул Зеленский.

В первую очередь Украине нужны финансовые гарантии, отметил он. Украинские власти хотят получить замороженные российские активы для оснащения ВСУ. Сильную и сплоченную армию Владимир Зеленский назвал самой большой гарантией безопасности .

«Нам тоже нужны контингенты. Наконец, нам нужна противовоздушная оборона. У американцев они есть. Мы обсуждали эту тему с Дональдом Трампом. Но если американцы не предоставят нам эту систему, то нам придется посмотреть вместе с европейцами, какие аналогичные средства они могли бы нам предоставить, чтобы мы могли полностью закрыть наше небо», — уточнил он.

Об утраченных землях

Украина никогда не признает российский статус Крыма, ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил Зеленский.

Эта земля принадлежит украинцам. Когда мы их вернем? Наверное, не сразу. Возможно, это придется сделать дипломатическим путем. Дипломатия приводит к меньшим жертвам, чем оружие. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, за время конфликта Украина «создала и укрепила свою независимость», а после завершения конфликта страна сохранит суверенитет.

«Мы сделали это благодаря нашему народу, нашим близким союзникам и партнерам и, конечно, нашим военным», — резюмировал он.

Власти России не раз заявляли, что статус новых регионов не обсуждается. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Крым, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области — «давно закрытые вопросы».