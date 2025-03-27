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Путин дал оценку международному взаимодействию в Арктике

Путин: международное взаимодействие в Арктике переживает не лучшие времена
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В настоящее время международное взаимодействие в Арктике переживает не лучшие времена. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», сообщается на сайте Кремля.

«Сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучшие времена», — отметил он.

Российский лидер обратил внимание на то, что многие страны Запада взяли курс на конфронтацию, оборвали экономические связи с Москвой, а также прекратили культурные и научно-образовательные контакты.

Кроме того, свернут диалог по сохранению экосистем Арктики, добавил глава государства.

В феврале Путин заявил, что Россия является абсолютным лидером в Арктике. Он подчеркнул, что многие страны хотят сотрудничать с РФ в производстве атомного ледокольного флота.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», это напрямую влияет на американскую безопасность. В материале обратили внимание на климатический аспект, касающийся региона. Отмечается, что Арктика «теплеет быстрее, чем где-либо». По мере таяния морского льда Северного Ледовитого океана открываются «невиданные ранее» возможности по судоходству.

Ранее Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию к США.

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