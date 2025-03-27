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Путин назвал цель властей России в Арктике

Путин: цель властей России в Арктике состоит в повышении качества жизни людей

Цель правительства Российской Федерации в Арктике состоит в повышении качества жизни людей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога», сообщает РИА Новости.

«Интегральная цель наших планов — повысить качество жизни людей в Арктике, создать современные условия для учебы и работы, для отдыха, для воспитания детей в этом суровом регионе, у которого удивительная сила притяжения», — сказал глава государства.

Путин находится с рабочим визитом в Мурманске. 27 марта российский лидер, выступая на совещании по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора, заявил, что власти страны должны делать все, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике. По его словам, для этого нужно последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни граждан, чтобы они имели интересную, хорошую и оплачиваемую работу, современные системы здравоохранения и образования.

Российский лидер в ходе визита ознакомился с представленными мастер-планами стратегического развития ключевых населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Ранее в Кремле раскрыли подход России к освоению Арктики.

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