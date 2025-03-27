Путин утвердил планы на триллионы рублей для развития Арктической зоны

Президент России Владимир Путин, находясь в рамках рабочего визита в Мурманской области, ознакомился с представленными мастер-планами стратегического развития ключевых населенных пунктов Арктической зоны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре 2023 года правительством страны были определены 16 важнейших агломераций пунктов Арктики, для них началась разработка мастер-планов по развитию до 2035 года. Они находятся в девяти регионах: агломерация Воркуты (Коми), Кемско-Беломорская (Карелия), Архангельская (Архангельская область), Мурманская, Норильск-Дудинка, Диксон и Игарка (Красноярский край), Тикси-Найба (Якутия), агломерация Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ), агломерации Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехард-Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), Кировско-Апатитская и Мончегорская (Мурманская область), агломерации Певека и Анадырская (Чукотский автономный округ).

На реализацию мастер-планов направят более 3 трлн руб.

26 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил учредить специализированный фонд для финансирования арктических проектов.

Ранее сообщалось, что у РФ в Арктике может появиться конкурент, несущий прямую угрозу ее экономическим интересам.