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В Кремле раскрыли подход России к освоению Арктики

Песков: Россия сохраняет настрой на диалог по Арктике
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Пресс-служба акции «Чистая Арктика»

Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Арктика действительно требует международного сотрудничества, и Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией сотрудничества, взаимного доверия и сложения сил. Потенциал Арктики огромен», — сказал он.

Песков добавил, что Россия не видит взаимности в сотрудничестве от приарктических стран, но заинтересованность в нем сохраняется.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что России и США необходимо сотрудничать в Арктике. Он отметил, что Москва и Вашингтон должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды.

27 февраля агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее в МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики.

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