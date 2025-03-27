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Путин высказался о сотрудничестве с другими странами в Арктике

Путин: Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике
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Shutterstock/Andrei Stepanov

Российская Федерация, являясь крупнейшей арктической державой, выступает за равноправное сотрудничество в Арктике. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания форума «Арктика — территория диалога», сообщает РИА Новости.

По его словам, РФ выступала и выступает за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также экономическое и промышленное освоение Арктики.

Россия готова к совместной работе не только с арктическими странами, но и со всеми, кто так же, как и РФ, ответственно относится к вопросам развития планеты, заявил Путин.

Он также отметил, что Россия никому никогда не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет.

26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией сотрудничества. Он добавил, что Москва не видит взаимности в сотрудничестве от приарктических стран, но заинтересованность в нем сохраняется.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике.

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