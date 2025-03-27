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В Кремле призвали Европу осудить задержание главы Гагаузии

Песков призвал европейские институты осудить задержание Гуцул
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Maxim Shemetov/Reuters

Европейским институтам необходимо осудить действия Кишинева в связи с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Самое время общеевропейским институтам и организациям, а также отдельным европейским столицам осудить подобные действия», — подчеркнул он.

Песков добавил, что такие действия идут вразрез с принципами законности и демократии.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

В январе Гуцул сообщила, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.

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