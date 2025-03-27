Гуцул назвала абсурдными обвинения прокуроров

Глава автономии Гагаузии Евгения Гуцул назвала обвинения прокуроров абсурдными. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, она не собиралась уезжать из Молдавии, где у нее дом и семья.

Вечером 25 марта Гуцул задержали в кишиневском аэропорту, когда она собиралась лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Ее обвиняют в соучастии в незаконном финансировании гражданских протестов, происходивших в Кишиневе осенью 2022 года.

Позднее она обратилась с просьбой о международной поддержке. В своем Telegram-канале она разместила два письма. Первое адресовано президенту России Владимиру Путину, второе — лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По мнению Гуцул, власти Молдавии стремятся к отмене автономного статуса Гагаузии, а ее задержание — лишь первый шаг в этом направлении. Глава автономии призвала обоих президентов не оставаться безучастными на фоне происходящих событий.

Ранее в Госдуме назвали возмутительным задержание главы Гагаузии.