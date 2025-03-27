Глава Гагаузии назвала свое задержание незаконным

Гуцул считает, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным, а новое уголовное дело было сфабриковано. Об этом говорится в обращении Гуцул в Telegram-канале.

«Не было никаких оснований для применения таких жестких мер по отношению ко мне. Я всегда соблюдала все судебные предписания, регулярно посещала судебные заседания, не имела ограничений в передвижении и не совершала правонарушений», — заявила глава Гагаузии.

Гуцул заявила, что на нее возложены особые обязанности в руководстве Гагаузии, поэтому оснований для лишения свободы нет.

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. У политика забрали паспорт при попытке пройти пограничный контроль, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны без объяснения причин.

Позже в пресс-службе генпрокуратуры Молдавии сообщили, что задержание Гуцул связано с запретом на ее выезд из страны.

Из аэропорта Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр. Ей предъявили обвинение в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Главу Гагаузии допросили. Ее адвокат Наталья Байрам сообщила, что Гуцул не считает себя виновной, обвинения против нее абсурдны.

Ранее Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии.