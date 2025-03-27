Медведев назвал количество нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства

Медведев: в РФ в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере

В 2024 году в сфере исполнения миграционного законодательства было выявлено почти 30 тысяч нарушений. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«По данным прокурорских проверок, в 2024 году почти 30 тысяч нарушений выявлено в сфере исполнения миграционного законодательства», — сказал он.

5 марта президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Он призвал в 2025 году принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

В утвержденной президентом РФ новой Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ говорилось, что деятельность мигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, становится одной из причин роста экстремистских настроений и идеологии.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.