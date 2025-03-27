Стало известно, принималось ли решение об отправке войск на Украину на встрече в Париже

Туск: на встрече в Париже не принимались решения об отправке войск на Украину

Решения по направлению стабилизационной миссии на Украину на саммите «коалиции желающих» в Париже не принимались. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи, передает ТАСС.

«Не было цели принимать решения по направлению стабилизационной миссии на Украину», — сказал он.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

На прошлой неделе Макрон объявил, что 27 марта в Париже состоится саммит «коалиции желающих» по поддержке Украины. По словам президента Франции, его цель на этом мероприятии — добиться подтверждения обязательств и более конкретных целей в плане оказания краткосрочной помощи Киеву.

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе писало, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. В издании подчеркнули, что идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении. Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.