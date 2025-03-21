Макрон анонсировал дату саммита по Украине в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 27 марта. Об этом сообщает BFMTV.

Он подчеркнул, что встречу посетит президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Макрона, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

Накануне сообщалось, что на саммите Европейского союза не были приняты конкретные решения относительно новой военной помощи для Украины.

Предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении €40 млрд на поддержку Киева, а также его сокращенный вариант в €5 млрд не нашли отражения в итоговом заявлении. Этот документ был опубликован от имени 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала возможность принятия общего заявления.

В ходе саммита ЕС в Брюсселе Венгрия в очередной раз заблокировала принятие заявления по Украине. В итоге его поддержали только 26 стран. До этого Венгрия блокировала поддержку Украины на саммите 6 марта, не согласившись с формулировкой о «достижении мира через силу».

Ранее в ЕС пообещали помочь Украине для ее ускоренного вступления в союз.