Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном

Зеленский прибыл в Париж и обнялся с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Зеленский уже встретился с Макроном в Париже», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:42 по московскому времени.

На опубликованной изданием видеозаписи показано, что политики обнялись при встрече.

На прошлой неделе Макрон заявил, что саммит «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 27 марта. Встречу посетит Зеленский. По словам президента Франции, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе писало, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. В издании подчеркнули, что идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении. Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.