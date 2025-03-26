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Европа задумалась об отказе от идеи отправки войск на Украину

Reuters: Европа отходит от идеи отправки войск на Украину
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Laszlo Pinter/DPA/Global Look Press

Страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

«Они отходят от (идеи отправки, — «Газета.Ru») наземных войск и пытаются переосмыслить то, что они делают, чтобы прийти к чему-то более разумному», — сказал анонимно один из европейских дипломатов.

По его словам, идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении.

«Но сейчас, с такой ситуацией на земле и такой администрацией США, это не очень здорово», — отметил он.

Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, на саммите «коалиции желающих» помочь Украине будут обсуждаться вопросы поддержки страны. В частности, отмечалось, что ряд лидеров стран Евросоюза и Канады обсудят возможность размещения миротворческого контингента на Украине. По данным российской разведки, его численность может составить около 100 тысяч военных.

Ранее Китай опроверг сообщения об отправке миротворцев на Украину.

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