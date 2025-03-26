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В Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину

Сенатор Пушков высмеял планы Стармера и Макрона отправить миротворцев на Украину
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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков высмеял планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на Украину. В своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию британских СМИ о том, что их планы – политический театр и фикция.

По мнению парламентария, задача двух политиков — «выглядеть, а не быть». Они хотят выглядеть содержательно, решительно и внушительно, будто бы от них зависит мир на Украине, написал Пушков.

«С одной стороны, мешать его достижению, а, с другой, присоседиться к Трампу, чтобы о них, не дай бог, не забыли», — указал сенатор.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее глава Евросовета призвал обзавестись всеми средствами защиты от России.

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