В Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков высмеял планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на Украину. В своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию британских СМИ о том, что их планы – политический театр и фикция.

По мнению парламентария, задача двух политиков — «выглядеть, а не быть». Они хотят выглядеть содержательно, решительно и внушительно, будто бы от них зависит мир на Украине, написал Пушков.

«С одной стороны, мешать его достижению, а, с другой, присоседиться к Трампу, чтобы о них, не дай бог, не забыли», — указал сенатор.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее глава Евросовета призвал обзавестись всеми средствами защиты от России.