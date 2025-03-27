В офисе Зеленского анонсировали изменения в законах Украины ради сделки с США

Замглавы ОП Украины Жовква: ради сделки с США по недрам нужно изменить законы

Украине необходимо изменить некоторые законы ради заключения сделки с США о недрах и редкоземельных металлах. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква, его слова приводит агентство Укринформ.

«Это потребует изменения ряда законодательных актов на Украине, это тяжелая кропотливая работа», — сказал чиновник.

Он отметил, что Украина постарается внести поправки в собственное законодательство как можно скорее, но не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной.

21 марта британская газета Financial Times писала, что администрация президента США добивается новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам Украины. Издание также сообщало, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Ранее Трамп заявил, что Россия обладает необходимыми для США ресурсами.