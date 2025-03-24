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Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным металлам с Украиной

Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters.

«На самом деле [министр финансов США] Скотт [Бессент] сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено. Они скоро его подпишут», — сказал Трамп.

21 марта британская газета Financial Times писала, что администрация президента США добивается новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам Украины. Издание также сообщало, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Министр энергетики США Крис Райт заявлял, что сделка Украины и Соединенных Штатов по ресурсам окажется выгодной для Киева. По его словам, заключение сделки является «великолепной идеей». Он отметил, что под землей на Украине долгие годы лежали ресурсы, которыми никто не пользовался.

Ранее Трамп заявил, что Россия обладает необходимыми для США ресурсами.

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