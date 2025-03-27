Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждает, что Россия якобы не является «серьезным игроком» за столом переговоров и посоветовал президенту Владимиру Путину продемонстрировать готовность к сотрудничеству. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

Премьер утверждает, что Москва якобы «играет в игры» с согласованным перемирием в Черном море. По его словам, США играют ведущую роль, созывая переговоры о прекращении огня, а Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал свою приверженность к миру. В то же время, говорится в заявлении, «Европа активизируется, чтобы сыграть свою роль в защите будущего Украины».

«Теперь Путину нужно показать, что он готов сотрудничать», – указал Стармер.

24 марта прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Они продлились более 12 часов. Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

25 марта Кремль опубликовал документы об итогах российско-американских переговоров. Был обнародован согласованный с Вашингтоном список энергообъектов, защищенных 30-дневным мораторием на удары с 18 марта. В данный перечень вошли НПЗ, нефтегазопроводы, электростанции, подстанции, трансформаторы и дамбы. Отмечается, что нарушение договоренностей одной из сторон аннулирует обязательства.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.