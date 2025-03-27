Гуцул обратилась к Эрдогану с просьбой надавить на власти Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой надавить на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.

«В этот критический момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты своей автономии, своей идентичности и своего будущего, вы, господин президент, и весь братский турецкий народ не останетесь безучастными. Мы надеемся на ваш голос, на ваш авторитет, на вашу международную поддержку», — написала Гуцул в обращении.

Гуцул подчеркнула, что ее арест связан с надуманными и сфабрикованными обвинениями.

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. У политика забрали паспорт при попытке пройти пограничный контроль, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны без объяснения причин.

Позже в пресс-службе генпрокуратуры Молдавии сообщили, что задержание Гуцул связано с запретом на ее выезд из страны.

Из аэропорта Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр. Ей предъявили обвинение в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Главу Гагаузии допросили. Ее адвокат Наталья Байрам сообщила, что Гуцул не считает себя виновной, обвинения против нее абсурдны.

Ранее Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии.