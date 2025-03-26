На Западе заявили о победе России после переговоров с США по Украине

Договоренность России и США по Черноморской инициативе стала стратегической победой Москвы. Об этом в эфире France Info заявил аналитик, преподаватель Французского Института политических исследований Патрик Мартен-Женье.

«(Договоренности по Черному морю. – прим. ред.) дипломатический, военный и стратегический успех для России, потому что Россия надеется добиться уступок, особенно в финансовом плане (от западных стран. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.