Гуцул прокомментировала свое задержание в Кишиневе

Евгения Гуцул заявила, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности главы Гагаузии. Об этом говорится в обращении Гуцул в Telegram-канале.

«Сейчас, когда я нахожусь за решеткой по сфабрикованным обвинениям, <...> мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из страны», — заявила глава Гагаузии.

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. У политика забрали паспорт при попытке пройти пограничный контроль, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны без объяснения причин.

Позже в пресс-службе генпрокуратуры Молдавии сообщили, что задержание Гуцул связано с запретом на ее выезд из страны.

Из аэропорта Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр. Ей предъявили обвинение в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Главу Гагаузии допросили. Ее адвокат Наталья Байрам сообщила, что Гуцул не считает себя виновной, обвинения против нее абсурдны.

Ранее Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии.