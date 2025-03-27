Военкор рассказал о сложной ситуации в Брянской области

В Брянской области на границе с Украиной заметили повышенную активность украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, ситуация на границе осложнена, дронов очень много, они бьют по гражданским целям, так как не находят военные.

Сладков добавил, что БПЛА управляет «безусая молодежь».

При этом в Минобороны России сообщили, что в ночь на 27 марта силы противовоздушной обороны сбили всего один беспилотник — над Брянской областью.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений на земле после падения осколков дрона нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщал Кремль, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее в ООН заявили о желании Украины сорвать мирные договоренности.