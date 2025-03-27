Зеленский признался в ненависти к русским

Зеленский заявил, что во время конфликта ненависть к русским мотивирует его

Ненависть к русским является одной из тех вещей, которые помогают украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «держаться» в условиях военного конфликта. Об этом заявил сам Зеленский в интервью французской газете Figaro.

«Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире <...> Вторая мотивация — это ненависть к русским», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, еще одной его мотивацией является «просто достоинство».

До этого Зеленский сообщил, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

По мнению Зеленского, заявления Уиткоффа «очень мешают» Украине, поскольку она «борется с Путиным». Публичные заявления спецпосланника США, считает украинский президент, могут ослабить давление Вашингтона на Москву.

Ранее Украина раскритиковала итоги переговоров России и США.