Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готовится визит президента России Владимира Путина в Индию. Об этом пишет РИА Новости.
Он напомнил, что Путин принял приглашение главы индийского правительства.
В конце января Путин назвал отношения России и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством. Он заявил, что укрепление сотрудничества двух стран «отвечает коренным интересам наших дружественных народов».
В конце октября 2024 года состоялась встреча Путина и премьер-министра Нарендры Моди. В ходе разговора индийский премьер заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий.
Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером. По его словам, Нью-Дели готов оказать «любое возможное содействие и в будущем» в разрешении украинского конфликта.
Ранее Трамп поручил Госдепу, Пентагону и ЦРУ сотрудничать с Россией.