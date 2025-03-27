Крым готов при соответствующей необходимости предоставить Западу доказательства законности референдума о воссоединении региона с Россией в 2014 году, однако полуостров не намерен оправдываться. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Все доказательства законности проведения референдума есть и при необходимости могут быть предоставлены для изучения западным странам», — отметил он.

По словам Константинова, региону важно, что результаты референдума о воссоединении с Россией принимают в Москве, а Запад может это принимать или не принимать. В Крыму не намерены ни перед кем оправдываться, добавил глава парламента.

До этого Константинов говорил, что у представителей западных стран есть все основания для признания российского статуса Крыма.

В январе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что президент США Дональд Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. В связи с этим «логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», подчеркнул парламентарий.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.