Россия сохранит за собой Крым и Донбасс после урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Украина потеряла Крым и Донбасс и «не имеет ничего на поле боя», отметил Блага. Словацкий евродепутат напомнил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «полном уходе» России с освобожденных территорий. По мнению Благи, это невозможно.

До этого он говорил, что Европа намерена и без США продолжать финансировать Киев и осуществлять поставки ВСУ, однако она проиграет.

По оценке Благи, европейские элиты будут делать все, чтобы поддерживать продолжение конфликта, уже без США. Это невозможно, поскольку у Брюсселя нет столько денег и ресурсов, отметил Блага.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее в Госдуме заявили о намерении Украины сорвать миротворческие усилия России и США.