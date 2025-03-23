Константинов: у Запада есть все основания признать статус Крыма

У представителей западных стран есть все основания для признания российского статуса Крыма. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом», — заявил он.

По словам Константинова, оснований для признания было «более чем». Он отметил, что у полуострова было законное право на самоопределение и именно это является важным фактором в мировой политике.

Глава парламента добавил, что ни у одного международного эксперта, начиная с 2014 года, не было сомнений в правоте крымчан и трактовании юридических оснований для проведения референдума.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта.

В январе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. В связи с этим «логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», подчеркнул парламентарий.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.