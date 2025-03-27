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Зеленский рассказал, каким образом Трамп может завершить конфликт за 24 часа

Зеленский: Трамп может завершить конфликт за 24 часа, приняв Украину в НАТО
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп может завершить российско-украинский конфликт за 24 часа, приняв Украину в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью France Télévisions.

По его мнению, это самый дешевый и быстрый способ завершить конфликт за сутки.

Зеленский добавил, что сейчас Вашингтон не готов к подобному шагу, но членство Украины в НАТО находится в руках Трампа.

7 марта спецпосланник президента США Кит Келлог высказался о предвыборном обещании Дональда Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа. Он отметил, что американский лидер действительно пообещал это, однако не указал, в какой именно день это произойдет.

О своем намерении добиться мирного соглашения за сутки Трамп заявил во время предвыборной гонки. Он отметил, что ему будет достаточно сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

После победы на выборах президента США Трамп изменил свое же решение. В конце января Кит Келлог рассказал, что глава Белого дома поручил ему завершить украинский конфликт за 100 дней.

Ранее Путин прокомментировал обещание Трампа быстро завершить украинский конфликт.

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