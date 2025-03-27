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Президент России поддержал намерение главы Чувашии Николаева баллотироваться на новый срок

Путин одобрил намерение главы Чувашии Николаева баллотироваться на новый срок
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kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи в Кремле Николаев рассказал главе государства о своем желании принять участие в сентябрьских выборах в республике.

Путин одобрил намерение Николаева, назвав его работу в республике результативной и удовлетворительной. Президент пожелал главе Чувашии успехов.

26 марта Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

24 марта Путин поддержал решение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева участвовать в губернаторских выборах.

В конце февраля этого года российский президент одобрил решение главы Иркутской области Игоря Кобзева участвовать в выборах.

Ранее Путин поддержал выдвижение губернатора Севастополя Михаила Развожаева на второй срок.

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