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Путин предложил губернатору Оренбургской области возглавить Свердловскую

Путин предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион», — сказал глава государства.

Он назвал Свердловскую область одним из ключевых, промышленно развитых регионов.

Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил о готовности приложить все усилия для работы на новом месте.

При этом чиновник попросил у президента несколько месяцев на подготовку для работы в Свердловской области.

С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве. В марте 2019 года Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области. В сентябре того же года он победил на прямых выборах, набрав 65,93% голосов.

19 марта РБК сообщил со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ и руководству партии «Единая Россия», что в Кремле обсуждают отставку Паслера. При этом речь идет не об отставке с негативным подтекстом, а скорее о повышении. Отмечалось, что Паслер может занять пост губернатора Свердловской области вместо Куйвашева.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов.

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