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Путин поддержал выдвижение губернатора Севастополя на второй срок

Путин поддержал выдвижение губернатора Севастополя Развожаева на второй срок
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Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции поддержал выдвижение губернатора Севастополя Михаила Развожаева на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Одобрение Владимира Владимировича получил», — подтвердил Развожаев.

Также Развожаев доложил главе государства о социально-экономической ситуации в городе. Кроме того, были затронуты вопросы обеспечения жителей Севастополя дошкольными учреждениями и поликлиниками, а также подготовки школьных учителей.

В январе Путин поддержал предложение продлить государственную программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Он согласился с инициативой, предложенной вице-премьером Маратом Хуснуллиным. До этого президент России неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью.

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