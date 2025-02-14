Путин поддержал выдвижение губернатора Севастополя на второй срок

Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции поддержал выдвижение губернатора Севастополя Михаила Развожаева на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Одобрение Владимира Владимировича получил», — подтвердил Развожаев.

Также Развожаев доложил главе государства о социально-экономической ситуации в городе. Кроме того, были затронуты вопросы обеспечения жителей Севастополя дошкольными учреждениями и поликлиниками, а также подготовки школьных учителей.

В январе Путин поддержал предложение продлить государственную программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Он согласился с инициативой, предложенной вице-премьером Маратом Хуснуллиным. До этого президент России неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью.