Путин поддержал намерение главы Иркутской области участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым поддержал его намерение участвовать в выборах и пожелал удачи. Об этом говорится на сайте Кремля.

Губернатор доложил главе государства о результатах социально-экономического развития региона, в том числе о восстановлении пострадавшего от наводнения в 2019 году города Тулуна.

Путин и Кобзев также обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, помощь бойцам СВО и их семьям. Кроме того, на повестке были темы расселения аварийного жилья и увеличения количества медработников в регионе.

Президент РФ отметил, что Кобзев возглавляет область пять лет, с 2020 года. Губернатор отметил, что это интересная работа, и подчеркнул, что готов ее продолжать.

«Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам», — сказал Путин.

Кобзев ответил, что Иркутская область стала для него малой Родиной, и при поддержке президента и населения он готов работать.

До этого Путин поддержал выдвижение губернатора Севастополя Михаила Развожаева на второй срок.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью.